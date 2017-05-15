Путін звинуватив Україну в невмінні проводити заходи рівня Євробачення

Відмова Росії від участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2017" була правильною, сьогоднішня київська влада не в змозі проводити такі заходи, вважає президент РФ Володимир Путін, пише РИА Новости.

"Що стосується "Євробачення" — ті, хто хотів подивитися, завжди могли зробити це в інтернеті. А те, що наші структури, залучені в цей процес, відмовилися брати участь – думаю, що вчинили правильно. Тому що, на мій погляд, сьогоднішня київська влада не в змозі проводити заходи подібного роду", — заявив Путін на прес-конференції за підсумками візиту в Китай.

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Фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" відбувся в ніч з суботи на неділю, з 13 на 14 травня, в Києві. Росія в цьому році не брала участь в конкурсі, так як українські спецслужби заборонили в'їзд в країну російській виконавиці Юлії Самойловій через її виступи в окупованому Криму.