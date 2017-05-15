Керівник Євробачення на зустрічі з президентом: конкурс у Києві пройшов бездоганно

Президент України Петро Порошенко зустрівся з організаторами та ведучими загальноєвропейського музичного конкурсу "Євробачення-2017" та привітав їх з успішним проведенням конкурсу, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

"Мої щирі поздоровлення вам усім. "Євробачення-2017" було організовано на дуже високому рівні. І це є результатом дуже ефективної координації та взаємодії вашої і нашої команд", - сказав Порошенко.

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Президент також відзначив величезну роботу з підготовки, організації та проведення пісенного конкурсу на належному рівні.

"Це не лише питання дизайну чи творчих рішень, а також питання забезпечення безпеки для учасників та гостей. Я дуже радий, що нам вдалося все організувати на високому рівні. І це дало можливість нашим гостям почувати себе комфортно. Тисячі людей працювали над тим, щоб створити позитивний імідж України. І мені здається, нам це вдалося зробити", - сказав Порошенко.

"Дуже приємно, що моя команда і моя дружина були залучені до конкурсу. Марина брала участь у відкриті "Євробачення", велика кількість українських волонтерів допомагали в організації та проведені цього чудового змагання", - сказав президент. Він також висловив сподівання, що тисячам іноземних гостей, які в ці дні відвідали Київ, сподобалася як організація самого конкурсу, так і гостинність нашої столиці.

"Попри російську агресію та російську окупацію, українці та українська влада показали свою гостинність і зробили все від них залежне, щоб організувати по-справжньому прекрасну подію", - сказав президент та подякував співачці Джамалі за те, що вона привезла "Євробачення" до України.

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Керівник пісенного конкурсу Євробачення Ян Ола Санд також відзначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в Києві: "Кожного року ми маємо якісь певні зауваження чи скарги: чи то транспорт, чи логістика, безпека, чи інші аспекти. Але "Євробачення" в Києві пройшло бездоганно. Ми не мали жодних проблем. З українського боку все було організовано на найвищому рівні", - зазначив він.

Від імені Європейської Мовної Спілки (ЄМС) президента України привітав та подякував за блискучу організацію конкурсу член Адміністративної ради ЄМС Павел Грицак. "Це величезна міжнародна подія з тисячами іноземців, які відвідали Україну. Одне з найрейтинговіших телешоу з багатьма викликами і ризиками, особливо в сфері безпеки. І факт полягає в тому, що була зроблена чудова робота, щоб усі журналісти, конкурсанти та фанати відчули гостинність Києва і перебували в комфортних умовах. Я дякую українській владі і вам, пане президенте, за цю значущу підтримку", - сказав він.

"Попри побоювання скептиків щодо можливих загроз, я гордий тим, що ми зробили цю прекрасну подію. Ніхто не зміг зупинити нас", - зазначив президент і запросив усіх присутніх відвідати фінал Ліги Чемпіонів, який відбудеться в травні 2018 року в Києві.

Як повідомляв УНІАН, переможцем «Євробачення-2017», фінал якого пройшов у Києві 13 травня, став представник Португалії Сальвадор Собрал.