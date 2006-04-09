Тимошенко пропонує голосувати в парламенті відбитками пальців

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко пропонує замінити кнопки для голосування в парламенті на ідентифікатори пальців.

Як повідомляє прес-служба блоку, пропозиція Тимошенко пролунала у п`ятницю ввечері у телепрограмі "Свобода слова" на каналі ICTV.

Тимошенко пообіцяла, що фракція її блоку внесе відповідний законопроект вже в перші дні роботи новообраного парламенту.

Українська правда