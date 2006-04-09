Тимошенко пропонує голосувати в парламенті відбитками пальців
10:30, 09 квітня 2006Політика
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Її фракція внесе відповідний законопроект
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко пропонує замінити кнопки для голосування в парламенті на ідентифікатори пальців.
Як повідомляє прес-служба блоку, пропозиція Тимошенко пролунала у п`ятницю ввечері у телепрограмі "Свобода слова" на каналі ICTV.
Тимошенко пообіцяла, що фракція її блоку внесе відповідний законопроект вже в перші дні роботи новообраного парламенту.
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