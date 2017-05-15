Макрон назвав ім'я нового прем'єра Франції - ЗМІ

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон обрав правоцентристського мера північного міста Гавр Едуарда Філіппа новим прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє BBC World.

46-літній Філіпп не є членом нової центристської партії Марона "Республіко, вперед!". Він представляє консервативну партію "Республіканці".

Читайте такожУ перший день роботи президентом Макрон приїде до Меркель

Вибір Макрона розглядається як спроба залучити на свій бік ключові фігури як з числа правих, так і лівих у французькій політиці.

Філіпп упродовж довгого періоду має тісні зв'язки з консервативним політиком Аленом Жюппе, який посів друге місце у передвиборчих перегонах щодо висунення кандидата на посаду президента країни від партії "Республіканці".

Як повідомляв УНІАН раніше, 14 травня, Еммануель Макрон вступив на посаду президента Франції. Церемонія інавгурації відбулася в Єлисейському палаці в Парижі й супроводжувався салютом з 21 залпу. До складення присяги колишній голова руху "Вперед!" віч-на-віч поспілкувався з колишнім президентом Франсуа Олландом. На зустрічі попередник Макрона повідомив йому ряд засекречених відомостей, необхідних для контролю над ядерними силами країни, і ввів у курс поточних справ.