Гройсман: Україна готова супроводжувати кожен проект ізраїльського бізнесу "під ключ"

Уряд України відкритий до взаємодії із ізраїльським бізнесом та готовий максимально сприяти реалізації інвестиційних проектів, що забезпечить розвиток торговельно-економічного співробітництва країн та зміцнення економіки України.

Читайте такожГройсман закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

Як повідомляє Урядовий портал, про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з провідними представниками ізраїльського бізнесу.

«Ми готові супроводжувати кожен проект "під ключ". Це буде наша інвестиція в успіх", - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр України розповів представникам ізраїльського бізнесу про нові інституції, робота яких - служіння бізнесу та супроводження інвестиційних проектів. Мова йде про офіс залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, Національний комітет з промислового розвитку та Офіс з просування експорту.

У свою чергу представники бізнесу зауважили, що упродовж останнього року відчули, що ситуація в Україні почала змінюватися у кращий бік.