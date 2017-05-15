Вибори нового голови Конституційного суду заплановані на 19 травня

Проведення виборів голови Конституційного суду України заплановане у КСУ на 19 травня цього року.

Про це УНІАН повідомило джерело у Конституційному суді.

Трирічний строк перебування Юрія Бауліна на посаді голови КСУ закінчився ще 19 березня ц.р. Згідно з регламентом КСУ, нового голову потрібно обрати не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада голови стала вакантною. При цьому, згідно зі ст. 148 Конституції, КСУ обирає голову зі свого складу на спеціальному пленарному засіданні суду. Зараз у КСУ працюють 15 суддів, які повноважні обрати нового голову суду.

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Як повідомляв УНІАН, четверо суддів Конституційного суду України звернулися з проханням до в.о. голови КСУ Бауліна визначити дату і час пленарного засідання КСУ для проведення виборів нового голови суду. Відповідний лист суддів Миколи Мельника, Сергія Саса, Ігоря Сліденка та Станіслава Шевчука був зареєстрований секретаріатом Конституційного суду 28 квітня.