Брак ліків, грошей та житла: журналісти показали, в яких жахливих умовах живуть люди в Авдіївці (відео)
18:48, 17 травня 2017Політика
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У місті через постійні обстріли майже неможливо знайти дах над головою.
У жахливих умовах люди мешкають через постійні обстріли / скріншот
Авдіївка хоч на третину спорожніла, проте, знайти навіть дах над головою буває надзвичайно складно. Найважче інвалідам, пенсіонерам та крихітним дітям, йдеться в сюжеті ТСН.
Родина, в якій є і інвалід, і мала дитина, та старенька бабуся – гуртуються у невеликій орендованій квартирі. Адже власний будинок в Авдіївці хоч і є, однак жити у ньому неможливо через обстріли.
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Кореспондент зазначає, що грошей на ліки у родини ледь вистачає.
У Авдіївці люди через постійні обстріли живуть в жахливих умовах
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