Брак ліків, грошей та житла: журналісти показали, в яких жахливих умовах живуть люди в Авдіївці (відео)

Авдіївка хоч на третину спорожніла, проте, знайти навіть дах над головою буває надзвичайно складно. Найважче інвалідам, пенсіонерам та крихітним дітям, йдеться в сюжеті ТСН.

Родина, в якій є і інвалід, і мала дитина, та старенька бабуся – гуртуються у невеликій орендованій квартирі. Адже власний будинок в Авдіївці хоч і є, однак жити у ньому неможливо через обстріли.

Читайте такожБойовики сьогодні здійснили 30 обстрілів сил АТО: двоє військових поранені

Кореспондент зазначає, що грошей на ліки у родини ледь вистачає.