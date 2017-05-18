"Він вам не Дімон": Учаснику акції дали 8 місяців колонії
Потерпілий визнав провину, тому вирок був винесений на першому ж засіданні суду без вивчення доказів і допиту свідків і потерпілого.
Тверський районний суд Москви засудив учасника акції «Він нам не Дімон», актора Юрія Кулія, обвинуваченого в нападі на поліцейського, до восьми місяців позбавлення волі в колонії-поселенні. Про це повідомляє Meduza.
Після оголошення вироку один з журналістів запитав Кулія, навіщо той визнав провину. «Я розраховував на умовний термін», - відповів підсудний.
Відзначається, що звинувачення просило відправити Кулія в колонію загального режиму на два роки. Вирок Кулію став першим в рамках кримінальної справи про напад на співробітників правоохоронних органів 26 березня.
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Після затримання чоловік у присутності призначеного адвоката визнав провину, тому його справа розглядалася в особливому порядку - вирок був винесений на першому ж засіданні суду без вивчення доказів і допиту свідків і потерпілого.
Юрій Кулій був затриманий 4 квітня. За версією слідства, Кулій схопив бійця Росгвардії за руку і завдав йому фізичний біль.
Крім Юрія Кулія у справі про напад на поліцейських 26 березня в Москві проходять ще три людини.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував розслідування під назвою "Він вам не Дімон".
За даними, отриманими командою Навального, пов'язані з Медведєвим фонди отримали 70 млрд руб. у вигляді пожертвувань. Глава уряду володіє величезними ділянками землі в елітних районах, розпоряджається яхтами, квартирами в старовинних особняках, агрокомплексами та виноробними в Росії і за кордоном», говорилося в розслідуванні.
Після публікації цього розслідування майже половина росіян, за даними опитування, підтримала відставку Медведєва.