"Він вам не Дімон": Учаснику акції дали 8 місяців колонії

Тверський районний суд Москви засудив учасника акції «Він нам не Дімон», актора Юрія Кулія, обвинуваченого в нападі на поліцейського, до восьми місяців позбавлення волі в колонії-поселенні. Про це повідомляє Meduza.

Після оголошення вироку один з журналістів запитав Кулія, навіщо той визнав провину. «Я розраховував на умовний термін», - відповів підсудний.

Відзначається, що звинувачення просило відправити Кулія в колонію загального режиму на два роки. Вирок Кулію став першим в рамках кримінальної справи про напад на співробітників правоохоронних органів 26 березня.

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Після затримання чоловік у присутності призначеного адвоката визнав провину, тому його справа розглядалася в особливому порядку - вирок був винесений на першому ж засіданні суду без вивчення доказів і допиту свідків і потерпілого.

Юрій Кулій був затриманий 4 квітня. За версією слідства, Кулій схопив бійця Росгвардії за руку і завдав йому фізичний біль.

Крім Юрія Кулія у справі про напад на поліцейських 26 березня в Москві проходять ще три людини.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував розслідування під назвою "Він вам не Дімон".

За даними, отриманими командою Навального, пов'язані з Медведєвим фонди отримали 70 млрд руб. у вигляді пожертвувань. Глава уряду володіє величезними ділянками землі в елітних районах, розпоряджається яхтами, квартирами в старовинних особняках, агрокомплексами та виноробними в Росії і за кордоном», говорилося в розслідуванні.

Після публікації цього розслідування майже половина росіян, за даними опитування, підтримала відставку Медведєва.