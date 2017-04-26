Майже половина росіян хочуть відставки Медведєва після розслідування Навального "Він вам не Дімон"

Майже половина росіян — 45% респондентів — в тій чи іншій мірі підтримують відставку голови уряду Росії Дмитра Медведєва. Такі висновки випливають з квітневого опитування "Левада-центру".

«Безумовно за» відставку Дмитра Медведєва виступають 18% респондентів, «скоріше за» — 27%, сказано в опитуванні, проведеному 7-10 квітня.

З травня минулого року довіра до прем'єра Росії поступово падала. Так, 14% «повністю довіряли» прем'єру РФ у травні 2016 року і лише 3% — у квітні нинішнього року. Кількість тих, хто «в основному довіряв» за цей же час знизилася з 39 до 30%. Кількість тих, хто «в основному не довіряє» Медведєву, підвищилась з 30% у травні 2016 року до 33% у квітні цього року.

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У той же час зросла кількість респондентів, які «зовсім не довіряють» голові російського уряду — з 14 до 19% відповідно.

За останні роки респонденти також частіше висловлюють негативне ставлення до нього. Зменшилася кількість респондентів, що виражають «симпатію» до прем'єра РФ (з 12% в 2013 році до 8% у квітні 2017-го).

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Рейтинг Медведєва впав через розслідування засновника Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального, наростання внутрішніх економічних проблем і зниження ефекту «посткримського консенсусу», - сказав РБК соціолог "Левада-центру" Степан Гончаров. За його словами, респонденти також приписують Медведєву «плачевні» результати внутрішньої політики.

Як відомо, за даними, отриманими командою Навального, пов'язані з Медведєвим фонди отримали 70 млрд руб. у вигляді пожертвувань. Голова уряду володіє "величезними ділянками землі в елітних районах, розпоряджається яхтами, квартирами в старовинних особняках, агрокомплексами та виноробнями в Росії і за кордоном", говорилося в розслідуванні.