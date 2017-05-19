Нардеп готує звернення в НАБУ через рішення Кабміну про мита для міндобрив з РФ

Народний депутат фракції БПП Олег Петренко бачить у рішенні Кабміну про обнулення мит на ввезення російських мінеральних добрив корупційну складову і збирається звернутися з цього приводу в НАБУ. Про це він повідомив у коментарі ЗМІ.

"Що стосується подібних рішень Кабміну, то я вбачаю в них корупційну складову лобізму російської продукції, і думаю, з мого боку буде звернення до НАБУ та інші структури, які повинні контролювати ці процеси", - цитує видання нардепа.

Як повідомляли ЗМІ, 18 травня Кабінет міністрів України підтримав законопроект, спрямований на обнулення мит на ввезення мінеральних добрив в Україну. На засіданні Кабміну міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий пояснив введення нульової ставки митного регулювання на ввезення в Україну добрив азотної групи необхідністю врегулювання питання захисту сільгоспвиробників від сезонного коливання цін.

Петренко в свою чергу зазначив, що як народний депутат, обраний по округу, на якому знаходиться одне з найбільших хімічних підприємств України "Черкаський Азот", він буде всіма засобами захищати інтереси трудового колективу заводу та українського хімпрому.

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"Я негодую. Це м'яко кажучи. Тому що я — депутат-мажоритарник, на окрузі якого знаходиться містоутворююче підприємство ("Черкаський Азот", - ред.), (де працюють) 5 тисяч людей, яке займається виготовленням мінеральних добрив, яке зараз не працює. Люди не працюють, не отримують зарплату. Місцевий та державний бюджети не отримують податкових надходжень. З тієї причини, що Росія, лобіюючи через представників української влади свої інтереси, відверто демпінгуючи, просто захоплює український ринок", - заявив Петренко.

За його словами, "маючи свідомо вигідне конкурентне становище, у зв'язку з тим, що ціна на природний газ (основний компонент собівартості азотних добрив — ред.) у Росії для російських підприємств набагато нижче, росіяни захоплюють стратегічно важливий український ринок". "У цій ситуації наша держава зобов'язана захищати вітчизняного виробника, особливо від економічного вторгнення країни-агресора", - переконаний депутат.

Він зазначив, що обурення і нерозуміння викликає ситуація, "коли українська влада однією рукою забороняє, наприклад, російські бухгалтерські програми, які незрозуміло яку несуть загрозу обороноздатності нашої країни, а з іншого боку стимулює виробництво в Росії компонентів, які використовуються при виготовленні, наприклад, пороху" (мова, очевидно, йде про аміачну селітру, — ред. ЗМІ). Така поведінка влади, вважає депутат, злочинна і абсурдна.

Також Петренко повідомив, що минулого тижня він зареєстрував законопроект, який пропонує на рівні закону підвищити мито на добрива з РФ і, в той же час, дотримуючись домовленості з ЄС, поступово знижувати мита на аналогічну продукцію інших країн. "Тепер все в руках профільного комітету, який його або розгляне чи буде місяцями томити в очікуванні розгляду", - зазначив депутат.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що в результаті рішень Мінекономрозвитку і Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) від 13 лютого 2017 року про призупинення введення антидемпінгових мит щодо мінеральних добрив з Російської Федерації, компанії з РФ отримали безпрецедентний доступ на український ринок. На думку експертів, своїми діями Кабмін фактично допустив створення російської монополії в Україні.

ЗМІ писали, що через неможливість конкурувати з російським демпінгом у березні 2017 року в розпал підготовки до посівної кампанії вперше в історії України зупинилися найбільші хімічні підприємства України. Зокрема, заводи "Рівнеазот" і "Черкаський Азот". За даними ЗМІ, на тлі зупинки найбільших вітчизняних виробників мінеральних добрив, російські виробники активно насичували український ринок своєю продукцією і тільки за перші чотири місяці 2017 року вивезли з України близько ста мільйонів доларів.