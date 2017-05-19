Засідання Ради: година запитань до уряду та розгляд двох законопроектів (наживо)

Сьогодні в порядку денному пленарного засідання Верховної Ради лише два законопроекти, які стосуються харчування учнів шкіл та внесення змін до законодавства щодо запобігання корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, з 10.00 до 11.00 у Верховній Раді - Година запитань до уряду.

Як відомо, по п'ятницях парламент працює лише на ранковому засіданні, а останнім часом через часткову відсутність народних депутатів у сесійній залі ВР не може ухвалити жодного рішення.

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У Раді спікер парламенту Андрій Парубій оголосив, що для доповіді прем’єру надається 30 хвилин, а потім будуть запитання від парламентаріїв.

У сесійній залі Верховної Ради зараз перебувають приблизно понад 150 народних депутатів.

Зазначимо, що до порядку денного не потрапили законопроекти №4511, яким пропонується встановити особливий статус для релігійних організацій, керуючі центри яких перебувають у Росії, і законопроект №4128, що регламентує зміну підпорядкованості релігійної громади релігійним центрам через реєстрацію нової редакції статуту або внесення змін і доповнень у чинний.