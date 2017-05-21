В Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Вшанування, згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року, відбувається щороку у третю неділю травня.

У Києві жалобні заходи за участі президента Петра Порошенка відбудуться у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

Биківнянські могили - місце поховання жертв політичних репресій 1937-1941 років. Розташоване поблизу селища Биківня на околиці Києва. В часи сталінських репресій тут був об'єкт спеціального призначення НКВС і відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих громадян.

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Кількість похованих в Биковнянському лісі остаточно не встановлена, на думку істориків, вона може ставити від 20 до 100 тис. осіб. На околиці Києва у Биківнянському лісі поховані письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та десятки тисяч інших жертв «Великого терору».