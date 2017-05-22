Трамп хоче замінити безоплатну військову допомогу для України на кредити - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має намір внести бюджетні пропозиції, щоби замість безоплатної військової допомоги надавати кредити низці країн, в тому числі Україні. Про це повідомляє сайт MarketWatch.

Видання пише, що тим країнам - союзникам США, яких може торкнутися пропозиція Білого дому, пропонуватимуться не гранти, а кредити, які країни повинні будуть витратити на відповідні закупівлі у військовій галузі в США.

Пропозиції Білого дому планується представити у вівторок, 23 травня. Після чого їх лише почнуть обговорювати в Конгресі.

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Мова йде про кошти, які розподіляються Державним департаментом країни. Крім України, це можуть бути такі країни, як Пакистан, Туніс, Ліван, Колумбія, Філіппіни і В'єтнам.

Зберегти гранти Трамп пропонує Ізраїлю, який є найбільшим одержувачем військової допомоги США, Єгипту і Йорданії.

Як повідомляв УНІАН раніше, рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа на посаді президента серед американців опустився до найнижчих значень з дня інавгурації.