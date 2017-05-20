Рейтинг схвалення Трампа опустився до рекордно низьких значень

Рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа на посаді президента серед американців опустився до найнижчих значень з дня інавгурації, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Ipsos та агентством Рейтер, пише Російська служба ВВС.

Опитування, що проводилося з 14 по 18 травня, показав, що 38% американців підтримують діяльність Трампа, тоді як 56% респондентів висловили невдоволення роботою президента. Ще 6% опитаних сказали, що вагаються з відповіддю.

За даними соціологів, лише 14% респондентів, які назвали себе демократами, заявили про підтримку Трампа, тоді як 77% опитаних, що назвалися республіканцями, сказали, що підтримують президента.

Зниження рейтингу схвалення діяльності Трампа до рекордно низьких значень відбулося на тлі низки публікацій у ЗМІ, які звинувачують Трампа у зв'язках співробітників його передвиборного штабу з Росією, і спроб Білого дому відповісти на ці звинувачення.

На початку цього тижня газета Washington Post повідомила, що Трамп поділився "особливо секретною інформацією", коли зустрічався з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. Згідно Washington Post, рівень секретності наданих відомостей Росії настільки високий, що такі дані не були надані навіть союзникам США.

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Пізніше Трамп заявив, що має повне право ділитися конфіденційною інформацією з Росією, щоб боротися з "Ісламською державою". Американський президент пояснив, що хотів би допомогти Росії, щоб та посилила боротьбу з "Ісламською державою" і тероризмом в Сирії.

У п'ятницю американські ЗМІ з посиланням на свої джерела заявили, що президент США Дональд Трамп сказав російським офіційним особам про те, що, звільнивши "схибленого" директора ФБР Джеймса Комі, він відчув, як гора впала з плечей".

Крім того, в п'ятницю видання Washington Post повідомило, що один з діючих високопоставлених співробітників адміністрації Трампа "став представляти інтерес для поточного розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори в США.

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Газета цитує анонімне джерело, знайоме з ходом розслідування, який заявив, що мова йде про "близькою до президента" персони. Білий дім заперечує наявність змови між співробітниками передвиборного штабу Трампа і "агентами іншої держави". Трамп неодноразово називав всі звинувачення фальшивками, а саме розслідування передбачуваного втручання Росії у передвиборчу кампанію в США - "фарсом на гроші платників податків".