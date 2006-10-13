У Секретаріаті готується указ про визнання вояків УПА борцями за незалежність України

13:46, 13 жовтня 2006
Політика
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Про це повідомив Стецьків

У Секретаріаті Президента готується указ глави держави про визнання вояків Української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні за незалежність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу: «Визнання УПА. Громадяни проти політиків?» повідомив радник Президента України з політичних питань Тарас СТЕЦЬКІВ.

«В Секретаріаті готується відповідний указ на цю тему», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Водночас він зазначив, що не може коментувати положення указу до його підписання.

«Те, що буде залежати від Президента, і те, що в межах його компетенції, я впевнений, буде зроблено, і далі питання буде залежати від українського парламенту», - додав Т.СТЕЦЬКІВ. Він наголосив, що визнання УПА є обов’язком Української держави, але, очевидно, на це ще потрібен певний час.

Радник Президента зауважив, що є відповідний висновок урядової комісії щодо визнання вояків УПА, але залишається питання, чи направить нинішній уряд відповідний законопроект до Верховної Ради України.

 

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