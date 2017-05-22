Безвіз з країнами Шенгену повноцінно запрацює після опівночі 12 червня
15:07, 22 травня 2017Політика
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В українському МЗС розповіли, коли українці зможуть їздити до ЄС без віз.
Безвіз повноцінно запрацює після опівночі 12 червня / фото УНІАН
Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль уточнила, що безвізовий режим для короткотермінового перебування в країнах Шенгенської зони терміном до 90 днів повноцінно запрацює після опівночі 12 червня.
Про це вона повідомила у соціальній мережі Facebook.
"Рішення опубліковано. Набрання чинності 11 червня 2017 року. Безвіз - о 00:01 12 червня 2017", - зазначила Зеркаль.
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Як повідомляв УНІАН, в Офіційному журналі Європейського Союзу сьогодні, 22 травня, оприлюднено законодавчий акт, яким для громадян України через 20 днів запроваджується безвізовий режим.
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