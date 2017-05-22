Беліз почав розслідування щодо відмивання грошей Януковичем і Манафортом - Bloomberg

Влада Белізу почала розслідування щодо відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем і американським політтехнологом Полом Манафортом через Киргизстан. Про це йдеться в статті Bloomberg.

Як пише видання, поки Беліз проводить розслідування щодо платежу Віктора Януковича на адресу американського політолога Пола Манафорта з рахунку в Киргизії через Белізький офшор. За словами народного депутата Сергія Лещенка, це була одна зі схем, які використовувала Партія регіонів з метою відмивання коштів.

Зазначимо, що раніше Лещенко повідомляв, що для переказ Манафорту 750 тисяч доларів від Партії регіонів був використаний договір між компанією "Девіс Манафорт" та офшорним підприємством Neocom Systems Limited, зареєстрованим у податковому раю на Белізі.

Даг Сінгх, який очолює компанію International Corporate Services (ICS), що зареєструвала у 2007 році Neocom розповів, що він отримав численні запити від Департаменту фінансових розслідувань Белізу, який розслідує відмивання грошей.

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Влада Белізу відмовилися від подальших коментарів. Директор Neocom Євген Касеєв був недоступний для коментарів. Представник Манафорта заявив, що йому нічого не відомо про такий переказ.

Довідка УНІАН. Згідно з розслідуванням журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу кандидата в президента США Трампа Пол Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з «чорної каси» Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був екс-президент України Янукович. Манафорт грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.