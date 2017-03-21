ПР через фіктивні контракти заплатила Манафорту 750 тисяч доларів - Лещенко

Партія регіонів у 2009 році через спеціально укладені фіктивні контракти з нібито продажу комп'ютерів через офшори перевела на рахунок американського політтехнолога і колишнього радника екс-президента України Віктора Януковича Пола Манафорта 750 тис. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко.

"В ході розслідування мною було встановлено, що Пол Манафорт використовував офшорні юрисдикції та фальшиві інвойси для того, щоб отримувати гроші від корумпованого українського лідера (Віктора Януковича)", - сказав він.

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Лещенко нагадав, що минулого року була оприлюднена "тіньова бухгалтерія" Партії регіонів, де згадується прізвище Манафорта.

"В ході розслідування було встановлено природу одного з платежів, який був здійснений Віктором Януковичем на адресу Пола Манафорта. Мова йде про платіж від 14 жовтня 2009 року. Це трансакція в розмірі 750 тисяч доларів США", - стверджує депутат.

За його словами, в «амбарній книзі» Партії регіонів тільки сказано: "Манафорт - 750 тисяч доларів", зазначені кошти «були оприходовані депутатом з Партії регіонів Віталієм Калюжним».

Лещенко сказав, що зміг отримати доступ до документів, які показують, як саме було здійснено цей переказ грошей від Януковича до Манафорта.

"Гроші були заплачені на рахунок Пола Манафорта у Wachovia банку, штат Вірджинія, місто Александрія, Сполучені Штати Америки", - стверджує депутат.

Як повідомив Лещенко, Манафорт отримав ці кошти з рахунку офшорної компанії Neocom Systems Limited, зареєстрованої на Белізі, але рахунок офшорної компанії був відкритий у Бішкеку (Киргизстан) в банку Asia Universal Bank, який був оголошений банкрутом декілька років тому.

"Цей платіж був здійснений від офшорної компанії на Белізі з рахунку в Киргизстані на рахунок Манафорта в Америці не як виконання послуг з політичного консалтингу або інших послуг, які надавав Манафорт Януковичу. Для здійснення цього платежу було укладено контракт, який має всі ознаки фіктивності і шахрайства з метою відмивання коштів та фальсифікації фінансових платежів", - стверджує Лещенко.

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Він додав, що за цим контрактом Манафорт начебто здійснив постачання 501 комп'ютера для бельгійського офшору і за це отримав 750 тис. доларів.

У цьому зв'язку Лещенко висловив сумнів, що Манафорт, окрім надання політичних послуг Януковичу, міг займатися продажем комп'ютерів з офшорів.

"За моєю інформацією, це була одна зі схем, які використовувала Партія регіонів з метою відмивання коштів. В них були рахунки, в тому числі в Киргизстані, на які вони отримували гроші і на які здійснювали платежі", - сказав Лещенко і зазначив, що це були "нелегальні платежі, оскільки ніякою торгівлею комп'ютерів ні Манафорт, ні Партія регіонів не займалися".

Таким чином, на думку депутата, ці контракти були укладені лише для того, щоб створити легальну підставу для отримання Манафортом грошей на свій рахунок в США.

Лещенко також продемонстрував документ, який, за його словами, має справжній підпис Манафорта. Депутат сказав, що цей документ отримав наприкінці січня цього року і після детального ознайомлення побачив, що дата виплати 750 тис. доларів Манафорту збігається з такою ж сумою, яку була вказано у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів.

Довідка УНІАН. Згідно з розслідуванням журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу кандидата у президента США Трампа Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з «чорної каси» Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був екс-президент України Янукович. Манафорт відігравав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів та Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.

У грудні 2016 р. Манафорт стверджував, що "чорна бухгалтерія" Партії регіонів є сфальсифікованою.

Також минулого року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що бюро в рамках розслідування кримінального провадження про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів не проводить розслідування щодо Манафорта.