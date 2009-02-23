Ющенко знову заговорив про зміну Конституції на референдумі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що загальнонаціональний референдум щодо Конституції для відновлення балансу між гілками влади може стати компромісом, який влаштував би всі політичні сили.

Таку думку він висловив в інтерв`ю журналу «Корреспондент» від 20 лютого 2009 року.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що конструкція, яку було додано в Конституцію, глибоко нераціональна.

«Люди, які стояли за конституційною реформою, мріяли про одне – коли для них перестала сяяти зірка третього терміну президентства, вони зробили все, щоб повноваження Президента перейшли прем`єр-міністрові. Повноваження, які були на Банковій, перекочували до інституції на Грушевського, яка називається урядом, а частина повноважень перейшла до парламенту», - сказав Президент України.

За словами В.ЮЩЕНКА, було допущено один серйозний негатив, оскільки було втрачено баланс влади. Він зазначив, що не може нестабільна інституція, яким є парламент України, формувати стабільну політику та формувати стабільну владу.

«Нестабільність не може породити стабільність. Але парламент отримав мандат від людей, у ньому сьогодні дві мегапартії є полярними силами, які постійно боротимуться. А інститут стабільності, яким раніше був інститут президентства, сьогодні виключено з гри», - сказав глава держави.

На його думку, потрібно серйозно реконструювати лад у країні, і в пошуках цієї відповіді потрібно спиратися на найдемократичніший метод.

«Я глибоко переконаний, що тільки загальнонаціональний референдум щодо Конституції може бути тим компромісом, який влаштував би всі політичні сили», - сказав В.ЮЩЕНКО.