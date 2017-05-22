"Комунальні війська спецпризначення": опубліковано відео блискавичного прибирання народного пам'ятника Нємцову в Москві

У Москві люди в костюмах дорожніх робітників з величезною швидкістю вночі розбирають народний "монумент" Борису Нємцову на місці його вбивства на Великому Москворецьком мості. Відеозапис, зроблений очевидцем, оприлюднили на Facebook-сторінці "Лентач".

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Як видно на записі, бригаді приблизно з 20 осіб знадобилося менше хвилини, щоб під крики "Ворушись" і "Швидше" розібрати принесені людьми кошики з квітами і закинути в кузов вантажівки. У однієї жінки намагаються відібрати портрет опозиціонера – вона відбивається. Схоже, що через хвилину, людину, яка знімала блискавичне "прибирання", помічають. Далі на ролику видно, що він, швидше за все, змушений тікати.

Дату зйомки під час публікації "Лентач" не вказав, але в коментарях користувачі пишуть, що таке відбувається регулярно.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мості в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого 2015 року. В опозиціонера потрапили чотири кулі, він помер на місці. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.