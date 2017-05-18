Нагадування росіянам: у США планують перейменувати на честь Нємцова вулицю, де розташоване посольство РФ

Комітет Сенату США погодив перейменування вулиці, на якій розташоване дипломатичне представництво Росії, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що тепер воно знаходитиметься на вулиці Нємцова. Назвати її хочуть на честь вбитого під стінами Кремля опозиційного політика. Сенатор-республіканець Марко Рубіо, який запропонував перейменування, пояснив, що хоче, аби нова адреса щоразу нагадувала росіянам, що залякування і вбивства опозиціонерів не залишаться непоміченими.

Тепер це рішення має розглянути верхня палата Конгресу США.