"Добрий цар": в очах білорусів Путін - позитивний герой - Wyborcza

Опитування, проведене "Білоруською аналітичною лабораторією", показало, що 65% білорусів позитивно оцінюють президента Росії Володимира Путіна. Нейтрально до нього ставляться 20% опитаних, а негативно - лише 11%.

Це дуже контрастує з тим, як громадяни Білорусі ставляться до лідерів США і Німеччини. Дональда Трампа позитивно оцінили 14% опитаних, 29% - негативно. У випадку Ангели Меркель ці показники відповідно на рівні 11% і 46%. Найменше білоруси симпатизують президенту України Петру Порошенку - лише 2,4%, передає DT.UA з посиланням на Gazeta Wyborcza.

"У нас домінують російські ЗМІ. Білоруси стежать за подіями у світі через російське телебачення. Путін там завжди великий лідер, якого підтримують. З іншого боку, Порошенка в російських ЗМІ нещадно критикують, і це дуже впливає на його імідж серед білорусів", - сказав білоруський експерт Павлюк Биковський.

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Видання пише, що до недавна незалежний центрі NISEPI щорічно проводив замір популярності президента Білорусі Олександра Лукашенка. Але Мінськ змусив його припинити такі дослідження. Тож з 2016 року даних про те, наскільки популярний серед білорусів їхній президент, немає. Влітку 2016 року його рейтинг був в межах 28-30%. Якщо ці цифри дійсні до нині, тоді можна припустити, що Путін серед білорусів популярніший, ніж Лукашенко.

"Судячи з настроїв, настає певна трансформація. "Добрим царем" і "народним героєм" білоруси все частіше вважають Путіна", - каже політолог і голова "Центру аналізу і прогнозу" Павло Усов. На його думку, популярність російського президента в Білорусі пояснюється традиційною вірою її громадян у "доброго царя", який може швидко розв'язати всі проблеми.

Крім того, за словами експерта, білоруси розчаровані Лукашенком. "Білоруси звинувачують його в економічній кризі, скороченні доходів і зростанні цін. А російські ЗМІ їм розповідають, що Путін дбає про свій народ, що в Криму тепер живеться краще після його анексії Росією", - сказав Усов.