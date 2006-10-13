Янукович не прибув на ювілей Кримського медуніверситету з ”незрозумілих причин”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не приїхав на 75-річчя Кримського державного медичного університету імені С.І.Георгієвського, як це планувалося вчора.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю кримським журналістам ректор вузу, професор Анатолій БАБАНІН повідомив, що візит прем`єра дійсно планувався, але не відбувся з незрозумілих причин. Зате, за словами А.БАБАНІНА, медуніверситет з ювілеєм привітає екс-міністр охорони здоров`я України, радник Президента України Микола ПОЛІЩУК.

Кореспонденту УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК повідомили, що В.ЯНУКОВИЧ сьогодні прибув до Криму з робочою поїздкою і відвідав зсувну ділянку дороги Ялта-Гончарна. У прес-службі Радміну також повідомили, що, імовірно, глава Кабміну пробуде в Ялті до завтрашнього дня і, можливо, візьме участь у святкових заходах з нагоди свята Покрови Богородиці.