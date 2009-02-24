Лідери ЄС пообіцяли поставити під контроль фінансові ринки

Лідери країн Європи домовилися про посилення регулювання фінансових ринків. До об`єктів, які будуть поставлені під більший контроль державних органів, увійдуть і хедж-фонди, повідомляє ВВС News.

На зустрічі в Берліні, що передує саміту G-20, який відбудеться в квітні в Лондоні, керівники держав ЄС закликали вжити санкції для покарання країн і "податкових притулків", що відмовляються співробітничати у фінансовій сфері. Їх список буде названий ЄС протягом кількох тижнів, пише The Financial Times.

Як зазначає британське видання, таке рішення - перемога Франції і Німеччини, які давно наполягають на посиленні регулювання фінансової сфери. Головний опонент таких заходів – Велика Британія, де базується значна частина світової індустрії хедж-фондів.

Крім того, лідери засудили існуючу систему оплати праці у фінансовому секторі. Зокрема, президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що більше "не має наміру терпіти нинішню систему винагород для банкірів і трейдерів".

Сторони розійшлися в поглядах щодо підтримки національної промисловості. Зокрема, представники Єврокомісії висловили занепокоєння спробами Франції і Іспанії надати допомогу своєму автомобілебудуванню. Протекціонізм в економічній політиці засудив також прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун.

Раніше група найрозвиненіших держав світу G-7 закликла до "термінової реформи" світової фінансової системи, нагадує Лента.ру, оскільки глобальна криза показала її "фундаментальну слабкість". З критикою нинішнього порядку в світових фінансах неодноразово виступали керівники європейських країн, зокрема, Франції, Німеччині й Росії.