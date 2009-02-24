Тимошенко заперечує, що Україна - в найгіршому становищі

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликає політиків не маніпулювати кризовими показниками економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з головами обласних рад за участю Голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

«Ті люди, особливо політики, які говорять, що в системі світової економічної кризи Україна в найгіршому становищі – це абсолютно не відповідає дійсності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр застерегла політиків від використовування економічних показників України для того, щоб Україна опинилася на узбіччі.

Вона відзначила, що за темпами промислового виробництва Україна посідає середні місця порівняно з іншими країнами, зокрема, з Казахстаном і Росією. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що темпи падіння промислового виробництва в Україні становлять 16,1% проти 19,9% - в Росії і 10,4% - в Казахстані.

Як вважає прем`єр, в умовах світової економічної кризи для подолання її наслідків в українській економіці необхідно координувати дії всіх гілок влади.

Вона запропонувала керівникам обласних рад обрати свого представника, який зміг би бути присутнім на засіданнях уряду.

«Цей постійний представник працюватиме, по суті справи, як представник вашого колегіального органу. Він зможе заздалегідь одержувати всі проекти постанов уряду й урядових рішень, він зможе вносити від вашого імені зміни, доповнення й зауваження, а, крім того, і ви через нього зможете самі ініціювати внесення певних нормативних актів – проектів постанов і розпоряджень уряду, змін до чинних законів і змін в діюче рішення уряду», - відзначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також запропонувала головам облрад взяти активну участь у підготовці змін до закону про державний бюджет, які відповідно до законодавства повинні бути внесені до парламенту в травні 2009 року.