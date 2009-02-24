Семенюк не припиняє війну за забране в неї крісло

Екс-голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО подала апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який відмовив їй у задоволенні позову про незаконність її звільнення Верховною Радою з посади голови ФДМУ.

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті "Товарищ".

"Я подала апеляцію проти незаконного рішення Верховної Ради з посиланням на статтю Конституції про незаконне звільнення. Кожна людина, яка читала Основний Закон, знає, що ст.43 громадянам гарантує захист від незаконного звільнення", - відзначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого ц.р. Окружний адмінсуд Києва відмовив В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО в задоволенні позову про незаконність її звільнення ВР з посади голови ФДМУ. Таким чином суд підтвердив рішення ВР від 26 грудня 2008 р. про звільнення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 26 грудня 2008 р. звільнила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

27 грудня 2008 року Кабінет Міністрів України призначив Дмитра ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Фонду держмайна України.

2 січня 2009 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови ФДМУ.

28 січня Кабінет Міністрів повторно призначив Д.ПАРФЕНЕНКА в.о. голови ФДМУ.