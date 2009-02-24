Оніщук готовий до відставки, але не бачить у НУ-НС бажання ставити питання

Микола ОНІЩУК готовий піти у відставку з посади міністра юстиції України, але не бачить бажання у більшості народних депутатів від “Нашої України - Народної самооборони” її ініціювати.

Про це він сказав на прес-конференції в агентстві УНІАН.

М.ОНІЩУК зазначив, що розмовляв з колегами із фракції НУ-НС, і “переважна більшість з них, у мене склалося таке враження, не ініціюють питання щодо ротації міністрів і, зокрема, міністра юстиції України”. За його словами, вони посилаються на те, що “їх задовольняє професійний рівень нинішнього представника”.

Як наголосив М.ОНІЩУК, у випадку, “якщо буде воля парламенту, і в тому числі колег по моїй фракції, і буде прийнято відповідне кадрове рішення, то я його визнаю”. “І скажу відверто, що відставки я не боюся”, - додав він.

М.ОНІЩУК пожартував, що ще позавчора “вже давали три міністри за посаду міністра юстиції України (йдеться про інформацію у ЗМІ щодо пропозицій до фракції НУ-НС обміняти посаду міністра юстиції, яка є її квотою, на три посади керівників інших міністерств, які перейдуть у квоту НУ-НС - УНІАН)».

За словами М.ОНІЩУКА, йому приємно, що, працюючи на нинішній посаді, йому “вдалося підняти значення та роль Міністерства юстиції України з точки зору захисту не інтересів публічної влади, а захисту інтересів громадян”.

На запитання, чи відбулася в нього розмова з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО щодо можливої відставки, М.ОНІЩУК відповів, що у нього з керівником уряду стосунки, які “носять виключно офіційний характер”, і тому “будь-які додаткові з цього приводу розмови чи консультації можуть лише зашкодити виконанню мною конституційного обов’язку”.