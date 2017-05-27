У НАТО нагадали, що призупинили практичну співпрацю з Росією через агресивну поведінку РФ в Україні

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) нагадали, що призупинили практичну співпрацю з Російською Федерацією через агресивну поведінку РФ в Україні. Про це речник НАТО Оана Лунгеску написала у Twitter.

"Сьогодні 20-та річниця Основоположного акту НАТО-Росія. Наш діалог є нелегким, але він важливий", - заявила Лунгеску.

За її словами, незважаючи на заяви Росії, її агресивні дії проти України призвели до призупинення співпраці з НАТО.

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"Діалог триває", - додала речник Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Альянсзберігає єдину позицію стосовно РФ – це сильна оборона у поєднанні з підтримкою діалогу.

Основоположний акт про взаємовідносини, співробітництво і безпеку між РФ і Організацією Північноатлантичного договору було підписано 27 травня 1997 року в Парижі.