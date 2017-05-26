Союзники по НАТО підтвердили підтримку Україні - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявляє, що союзники на зустрічі, в якій вперше взяли участь президенти США Дональд Трамп та Франції Еманнуель Макрон, підтвердили політичну та практичну підтримку Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він повідомив в четвер в Брюсселі по завершенню зустрічі лідерів альянсу.

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"Було чітко сказано багатьма союзниками, і весь альянс стоїть за цим, що ми будемо продовжувати посилювати наше партнерство з Україною, надаючи практичну та політичну підтримку. Також є сильна підтримка всім зусиллям, спрямованих на те, щоб було можливим виконати Мінські домовленості, особливо, щоб міжнародні спостерігачі мали можливість виконувати свою роботу", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що Росія продовжує дестабілізувати схід України. "Ми бачимо, що Росія хоче не тільки багато інвестувати в оборону, але й використовувати збройну силу, щоб змінити кордони в Європі. З її агресивними діями проти України, нелегальною анексією Криму та продовженням підривати, дестабілізувати схід України, НАТО, звичайно, повинно реагувати", - підкреслив він.

Столтенберг стверджує, що ніхто в НАТО не думав про розміщення чотирьох батальйонів в країнах Балтії та Польщі до того, як "Росія анексувала Крим та почала дестабілізувати схід України". "Те, що робить НАТО, є оборонною, пропорційною реакцією діям Росії. У той же час ми працюємо для діалогу", - додав генсек.

Також, за його словами, союзники підтвердили підхід подвійного треку по відношенню до Росії - сильна оборона разом зі змістовним діалогом.

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"Союзники стоять разом не для того, щоб провокувати конфлікт, але запобігти йому та зберегти мир. У той же час ми відкриті для діалогу з Росією, для збільшення прозорості та зменшення ризиків", - наголосив генсек альянсу.

При цьому Столтенберг вказав на те, що НАТО є оборонним альянсом і не шукає конфронтації з Росією. "Росія - наш найбільший сусід. У той же час НАТО повинно забезпечити надійні стримання та оборону, тому що так ми запобігаємо конфлікту, запобігаємо війни - це було ключом для успіху НАТО з того часу, як ми були засновані майже 70 років тому", - зазначив він.