Лідери G7 відзначили роль РФ у конфлікті в Україні для встановлення миру

Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) відзначили роль Російської Федерації у конфлікті в Україні для встановлення миру.

Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту G7, що відбувся в італійській Таорміні на Сицилії, передає кореспондент УНІАН.

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"Ми відзначаємо відповідальність Російської Федерації у конфлікті та підкреслюємо її роль, яку вона повинна зіграти, щоб відновити мир і стабільність", - наголосили лідери "Групи Семи".