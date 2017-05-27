Лідери G7 відзначили роль РФ у конфлікті в Україні для встановлення миру
16:52, 27 травня 2017Політика
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G7 наголосили на відповідальності Російської Федерації у конфлікті в Україні.
Ілюстрація REUTERS
Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) відзначили роль Російської Федерації у конфлікті в Україні для встановлення миру.
Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту G7, що відбувся в італійській Таорміні на Сицилії, передає кореспондент УНІАН.
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"Ми відзначаємо відповідальність Російської Федерації у конфлікті та підкреслюємо її роль, яку вона повинна зіграти, щоб відновити мир і стабільність", - наголосили лідери "Групи Семи".
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