У Кличка хочуть побачити, що Ющенко з Черновецьким вже не жартує

Президент має довести реальність своїх намірів розібратися із ситуацією у Києві. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи призначення Президентом спеціальної наради щодо стану справ у столиці.

«Мало віриться у результативність проведення подібної наради. Мер Черновецький перебуває у відпустці за кордоном до 21 березня. А саме він має відповідати перед Президентом за ситуацію у Києві. За те, чому вже два місяці місто живе без бюджету, а киян змушують наповнювати неіснуючий столичний кошторис сплатами різноманітних місцевих податків і зборів», - зазначив депутат.

На думку Дмитра Андрієвського, кияни мають право знати реальний стан справ у столиці, а також обличчя тих, хто насправді вболіває за долю міста, а не заробляє політичні дивіденди гучними заявами. Це має забезпечити пряма трансляція наради та ухвалення конкретних резолюцій. Києву не потрібні безрезультатні суворі заяви у медіа-простірі.

«Президент має чітко продемонструвати своє ставлення до проблем киян. Але навіть Указ про відсторонення від посади голови КМДА Леоніда Черновецького буде лише черговою страшилкою для мера. Справжнім кроком до вирішення столичних проблем стане ухвалення Верховною Радою України закону про два тури виборів мера. Вирішення цього питання залежить від політичної волі Президента та голосів пропрезидентської частини парламенту. Тільки так Президент доведе реальність своїх намірів розібратися із ситуацією у Києві», - зазначив Дмитро Андрієвський.