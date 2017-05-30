Прокуратура підозрює Курченка у створенні злочинної організації

Прокуратура направила повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, олігарху, соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів у так званій "злочинній схемі С. Курченка", - сказано у повідомленні.

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У вівторок, 30 травня, прокуратурою Одещини погоджено та направлено повідомлення про підозру колишньому голові спостережної ради групи компаній Курченку у вчиненні ряду злочинів, серед яких створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Окрім того, складено повідомлення про підозру ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до оборудок з паливом. За даними слідства, вказані особи перебувають за межами України, у зв’язку з чим їх оголошено у розшук.

Загалом у кримінальному провадженні наразі статус підозрюваних та обвинувачених мають 19 осіб. Серед них колишні керівники ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», державні інспектори Одеської митниці, капітани, які здійснювали судозаходи до морських портів з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів, колишній керівник підконтрольної компанії та диспетчер цього підприємства.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, що входять до холдингу Курченка ВЄТЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися в Україні, а повинні були поставлятися в треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з грошових коштів та майна компанії ВЄТЕК. У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук.