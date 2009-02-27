Ющенко запропонував три базові принципи у боротьбі з кризою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, голову Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА та опозицію спільно та скоординовано працювати над антикризовими економічними заходами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час наради з координації дій усіх органів державної влади та політичних сил в кризових умовах розвитку економіки.

Президент констатував, що кризові явища в українській економіці відбуваються на тлі прогнозованої на 2009 рік стагнації у світовій економіці. «Такого виклику перед національною спільнотою у нас не було багато років», - сказав Президент, закликавши відкинути політику у вирішенні цих проблем.

«Між нами є суттєві політичні, ідеологічні, професійні розбіжності. Ми по-різному оцінюємо і природу, і масштаб кризових процесів, але вихід із кризи сьогодні лежить у системі влади. Це єдиний спосіб дати повноцінну відповідь, з яким антикризовим пакетом, з яким антикризовим сценарієм країна впорається з кризою», - сказав Президент.

«Я переконаний, що у цій ситуації політикам нічого робити. Політизація цього процесу принесе тільки шкоду. Я звертаюся до вас виключно як до державних діячів, які зобов`язані думати не про вибори, а про завтрашній день», - закликав глава держави.

Він запропонував об`єднатися навколо спільно виробленої антикризової програми, мета якої - найменш болісно вийти з кризи. Насамперед, йдеться про збереження соціальних стандартів.

«Першочергове завдання для всіх нас - утримати ситуацію під контролем, уберегти економіку від глибокої кризи, і для людей зберегти високі соціальні стандарти», - сказав Президент.

Щоб подолати ці виклики, він запропонував три базові принципи: перший пріоритет - збереження соціального захисту у 2009 році; ефективний антикризовий пакет, що включав би податкову реформу, підтримку національного виробника, політику енергозбереження; збалансувати державний бюджет і скоротити державні видатки, щоб, зокрема, наповнити Стабілізаційний фонд.

«Для того, щоб запрацював Стабілізаційний фонд, нам потрібен реальний бюджет», - нагадав В.ЮЩЕНКО. Він вважає, що Стабілізаційний фонд у чинному бюджеті не буде наповнений на запланованому рівні.

«Нам треба дати правдиву інформацію, як може українська економіка вийти з кризи шляхом спільних чесних сміливих дій», - підсумував Президент.

Окремо глава держави закликав припинити спроби тиску на банківську систему та Національний банк, які зокрема відбуваються останні 3-4 місяці. «Банківська система у будь-якій країні є основою для розвитку національної економіки. Те ґвалтування, яке допущено в останні місяці в банківській системі, ці постійні намагання кадрових змін та ручного управління принесли країні непоправну шкоду. Такого негативного внеску нам не могла дати навіть міжнародна фінансова криза», - переконаний Президент. Він додав, що через публічні коментарі високопосадовців відбувся масовий відтік внесків із банків. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що економічних підстав для таких процесів у банківській сфері та рівня валютного курсу немає.

«Наша мета - робити кроки, які підтримують і посилюють національну банківську систему», - сказав Президент, зауваживши, що найперше завдання - відновити довіру до банків.