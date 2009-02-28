Прокуратура опротестувала «всі одіозні рішення» Черновецького

Прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ у коментарі «Дзеркалу тижня» (№7 від 28 лютого-6 березня 2009 р.) підтвердив існування прокурорських протестів на найбільш одіозні рішення мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Протести є. Винесені вони практично на вже прийняті й навіть тільки задекларовані рішення Київради. Мені важко зараз сказати - 19 або 15, проте всі найодіозніші рішення й наміри влади нами опротестовано», - заявив Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.

Прокурор уточнив: «Це стосується тарифів, малих архітектурних форм, Бюро ритуальних послуг, транспортного збору за в`їзд до Києва, за в`їзд на кладовища столиці, введення платних медичних послуг, платних шкільних гуртків тощо».

Прокурор також підкреслив, що він не в праві починати кримінальні справи проти депутатів Київради, навіть якщо останні ухвалюють абсолютно незаконні рішення.

«Всі рішення Київради - це рішення колективного органу. Безвідповідального, можна сказати. Згідно із законом. Це все одно, що притягати до відповідальності 450 депутатів Верховної Ради, які проголосували якийсь закон, потім заветований Президентом», - підкреслив він.

Є.БЛАЖІВСЬКИЙ також запевнив, що прокуратура досить часто реагує на зловживання київської мерії в земельній сфері.