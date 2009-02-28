Качинський розказав про справжню дружбу й справжню правду

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ вважає, що справжня дружба вимагає говорити справжню правду про страшні події минулого. Про це він заявив під час виступу на церемонії вшанування загиблих жителів села Гута Пеняцька на Львівщині, передає кореспондент УНІАН.

“В результаті провокації тоталітарних режимів поневолені народи піднімали зброю не проти гнобителів, а проти інших поневолених”, – акцентував Л.КАЧИНСЬКИЙ, маючи на увазі, що трагічні події 1944 року зіштовхнули між собою українців, поляків, вірмен, євреїв, які жили по-сусідству.

Польський Президент зауважив, що правда про трагічні події минулого на Волині, Прикарпатті та Гуті Пеняцькій на Львівщині мають стати очищенням і примиренням заради миру і майбутнього молодого покоління, “яке будуватиме вільну Польщу, вільну Україну, вільну Європу”.

Завершив свій виступ Глава польської держави словами молитви: “Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим!”

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Республіки Польща Лєх КАЧИНСЬКИЙ взяли участь у вшануванні 65-ї річниці трагедії у Гуті Пеняцькій, де 28 лютого 1944 року близько 1000 польських селян були знищені в каральній акції фашистів.

Глави двох держав взяли участь у спільній молитві за загиблими у Гуті Пеняцькій та жертвами більшовицьких репресій у м.Броди Львівської області, а також поклали вінки і квіти до підніжжя пам’ятників жертвам трагедій.