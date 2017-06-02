Тіллерсон ретельно вивчає всі можливості для надання Україні підтримки – посол США
Посол США заявила про ймовірний перегляд політики Вашингтона щодо України.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон вивчає всі можливості більш активного долучення Сполучених Штатів до переговорного процесу щодо Донбасу
Про це, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, сказала посол США в Україні Марі Йованович.
"Я думаю, що ми переглядаємо нашу політику щодо України, і я вважаю, ми рухаємося далі дуже позитивним і рішучим чином. Очевидно, що ситуація на сході є важливою частиною цього, і ми хочемо надавати підтримку, наскільки це можливо. Секретар Тіллерсон ретельно вивчає всі можливості", - наголосила Йованович.
При цьому інших подробиць вона не надала.
Як повідомляв УНІАН, за даними The Washington Post, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір перезапустити переговори щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.
Автор статті, посилаючись на двох американських посадовців, зауважує, що в березні Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель сказав, що криза в Україні - це відповідальність Європи, а США не будуть активно долучатися до її врегулювання.
Проте, як стверджують джерела, через два місяці адміністрація Трампа вирішила змінити курс і планує знову серйозно взятися за питання, які стосуються України. У цьому зв'язку для Тіллерсона питання України може стати початком реалізації зірваного плану для покращення американсько-російських відносин.
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Водночас, зазначається, що ідея Тіллерсона перебуває все ще на початковій стадії. Ця ідея полягає в перезапуску мирних переговорів, у яких торік брала участь адміністрація тодішнього президента Барака Обами з надією, що нові обставини та особи зможуть забезпечити кращий результат.
При цьому автор стверджує, що європейські високопосадовці, у свою чергу, підтримують такі наміри адміністрації Трампа. "Ми високо цінуємо, що нова адміністрація буде більш залученою у питанні України. На початку здавалося, що вони не дуже зацікавлені у цьому питанні. Це змінилося великою мірою", - сказав виданню 17 травня міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель.
Також наголошується, що зміна в підходах Трампа стала очевидною, коли він 10 травня провів широко висвітлені переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і менш помітну зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
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Пізніше в інтерв'ю телеканалу Fow News Трамп повідомив: "Я сказав: хлопці, ви повинні добитися миру, ви повинні досягти миру".
Водночас, хоча Білий дім відмовився коментувати, американська сторона підтверджує, що Тіллерсон декілька разів обговорював з Лавровим подальше просування в цьому питанні.
Також сказано, що Тіллерсон планує призначити спеціального посланника в Держдепартаменті, відповідального за нові зусилля в питаннях України.