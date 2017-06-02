Тіллерсон ретельно вивчає всі можливості для надання Україні підтримки – посол США

Держсекретар США Рекс Тіллерсон вивчає всі можливості більш активного долучення Сполучених Штатів до переговорного процесу щодо Донбасу

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, сказала посол США в Україні Марі Йованович.

"Я думаю, що ми переглядаємо нашу політику щодо України, і я вважаю, ми рухаємося далі дуже позитивним і рішучим чином. Очевидно, що ситуація на сході є важливою частиною цього, і ми хочемо надавати підтримку, наскільки це можливо. Секретар Тіллерсон ретельно вивчає всі можливості", - наголосила Йованович.

При цьому інших подробиць вона не надала.

Як повідомляв УНІАН, за даними The Washington Post, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір перезапустити переговори щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

Автор статті, посилаючись на двох американських посадовців, зауважує, що в березні Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель сказав, що криза в Україні - це відповідальність Європи, а США не будуть активно долучатися до її врегулювання.

Проте, як стверджують джерела, через два місяці адміністрація Трампа вирішила змінити курс і планує знову серйозно взятися за питання, які стосуються України. У цьому зв'язку для Тіллерсона питання України може стати початком реалізації зірваного плану для покращення американсько-російських відносин.

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Водночас, зазначається, що ідея Тіллерсона перебуває все ще на початковій стадії. Ця ідея полягає в перезапуску мирних переговорів, у яких торік брала участь адміністрація тодішнього президента Барака Обами з надією, що нові обставини та особи зможуть забезпечити кращий результат.

При цьому автор стверджує, що європейські високопосадовці, у свою чергу, підтримують такі наміри адміністрації Трампа. "Ми високо цінуємо, що нова адміністрація буде більш залученою у питанні України. На початку здавалося, що вони не дуже зацікавлені у цьому питанні. Це змінилося великою мірою", - сказав виданню 17 травня міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель.

Також наголошується, що зміна в підходах Трампа стала очевидною, коли він 10 травня провів широко висвітлені переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і менш помітну зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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Пізніше в інтерв'ю телеканалу Fow News Трамп повідомив: "Я сказав: хлопці, ви повинні добитися миру, ви повинні досягти миру".

Водночас, хоча Білий дім відмовився коментувати, американська сторона підтверджує, що Тіллерсон декілька разів обговорював з Лавровим подальше просування в цьому питанні.

Також сказано, що Тіллерсон планує призначити спеціального посланника в Держдепартаменті, відповідального за нові зусилля в питаннях України.