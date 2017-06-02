Жебрівський очікує на 1,3 млрд грн допомоги від ЄС для Донецької області

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський очікує отримати від Європейського Союзу 1,3 млрд грн допомоги для Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Маріуполі, що відбувся в рамках візиту на Донбас єврокомісара з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнеса Гана.

Жебрівський зазначив, що Європейський Союз надає допомогу низці українських міст, серед яких, зокрема, і Краматорськ та Слов'янськ.

"Сьогодні ми приступили до реалізації другого траншу надзвичайної програми Європейського інвестиційного банку", - сказав він.

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Так, за словами Жебрівського, "буквально днями Геннадій Зубко (віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ - УНІАН) підпише постанову, згідно якою із 2 млрд грн, які виділені на 5 областей, 1 млрд 300 млн грн іде на Донецьку область".

"Узагалі 200 млн євро, які йдуть по надзвичайній програмі, - я переконаний, що найбільше постраждала Донецька область, - і вони будуть вкладені в Донецьку область, в першу чергу", - зазначив голова ВЦА.