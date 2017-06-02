Спроба викрадення бізнесмена: затриманий екс-керівник поліції Обухова звинуватив правоохоронців у провокації

18:42, 02 червня 2017
Політика
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За словами підозрюваного, провокатор виманив його на зустріч пізно ввечері 1 червня, під час якої його затримали правоохоронці.

фото УНІАН

Печерський районний суд Києва, який обирає запобіжний захід ще одному підозрюваному у замаху на викрадення бізнесмена - колишньому начальнику Обухівського відділу поліції Денису Ярославському, оголосив перерву для ознайомлення захисту з клопотанням прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання прокурор заявив, що просить обрати Ярославському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Проте згодом прокурор зазначив, що змінює клопотання і просить суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

В свою чергу, суддя Володимир Карабань зауважив, що захисту потрібен час на ознайомлення з новим клопотанням, і оголосив у судовому засіданні перерву на три години.

Сам Ярославський заявив журналістам, що вважає висунуту йому підозру у замаху на незаконне позбавлення волі та в отриманні неправомірної вигоди провокацією, яку влаштувало керівництво поліції Київської області.

За словами підозрюваного, провокатор виманив його на зустріч пізно ввечері 1 червня, під час якої його затримали правоохоронці.

ТСН повідомляє, що Ярославський, який є головним фігурнатом, називає себе чинним очільником Обухівського райвідділу поліції.  Натомість в СБУ наголошують,  що правоохоронець був звільнений раніше. Крім того 13 березня 2017 року мер Обухова Олександр Левченко у Facebook повідомив про зміну керівництва Обухівського відділу поліції.

Також прокурором змінено клопотання стосовно третього підозрюваного у справі про замах на викрадення бізнесмена – 50-річного киянина Магомеда Гарумова. Обвинувачення називає його замовником злочину.

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Тому прокурор змінив своє клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу з тримання під вартою з альтернативою внесення застави на тримання під вартою без можливості внесення застави. Суддя Карабань оголосив перерву на годину, щоб захист ознайомився з новим клопотанням.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня правоохоронці затримали групу осіб, до складу якої входив один з керівників підрозділу поліції, які за 17 млн дол. обіцяли замовнику з Росії викрасти та переправити бізнесмена до РФ.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (готування до викрадення людини, вчинене організованою групою) та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Підозрюваних було затримано після отримання частини коштів у сумі 100 тис. доларів.

Сьогодні, 2 червня, суд вже обрав одному із затриманих - столичному підприємцю Володимиру Бові - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 134 тис. гривень.

Як повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, бізнесмен, викрадення якого готували зловмисники, колишній громадянин РФ, який через переслідування російською владою виїхав на територію України.

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Теги: #викрадення бізнесмена#спроба викрадення бізнесмена