Правоохоронці затримали замовника невдалого викрадення й вивезення до Росії бізнесмена

Замовником викрадення українського бізнесмена, який в минулому був громадянином Російської Федерації, також виявився громадянин РФ, його вже затримано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Київської області Дмитро Чібісов сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Замовник - громадянин Російської Федерації. Він теж затриманий”, - сказав Чібісов.

Прокурор підтвердив раніше озвучену генеральним прокурором Юрієм Луценко інформацію про те, що за викрадення бізнесмена групі злочинців пропонували 17 млн доларів, а затримані вони були під час передачі 100 тис. доларів.

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Як зазначив Чібісов, затримання угруповання, кількість членів якого він не уточнив, відбулося вчора одночасно у Києві та Київській області із залученням близько 100 правоохоронців, в тому числі співробітників спецпідрозділу СБУ “Альфа”.

За словами Чібісова, загальна сума, яку хотіли отримати від бізнесмена, як наразі встановлено, сягає 300 млн доларів.

Прокурор зазначив, що сьогодні суд обиратиме запобіжні заходи всім затриманим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко у Facebook написав, що правоохоронці затримали групу осіб, які за 17 млн дол. намагались викрасти та переправити до Росії бізнесмена, який виїхав в Україну через переслідування російською владою.

«Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала групу осіб, до складу якої входив начальник райвідділу поліції, які на замовлення громадянина РФ, за грошову винагороду у розмірі 17 млн доларів США, намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування російською владою переїхав в Україну і займається тут виробничим бізнесом», - повідомив він.