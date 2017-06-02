Суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у спробі викрадення та вивозу бізнесмена до РФ

Печерський районний суд міста Києва обрав підозрюваному у замаху на викрадення бізнесмена Володимиру Бові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 134 тис. гривень. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене суддею Володимиром Карабанем.

Представники прокуратури Київської області клопотали про обрання підозрюваному - 38-річному столичному підприємцю Бові - запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном у 60 діб з альтернативою внесення застави.

Йому висунуто підозру у підготовці до незаконного позбавлення волі особи за попередньою змовою групи осіб та у підбурюванні до дачі хабара службовій особі.

Впродовж судового засідання з’ясувалося, що підозрюваний — раніше судимий за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Адвокати Бови наполягали на запобіжному заході у вигляді особистого зобов’язання або застави, розмір якої просили визначити суд.

Проте суд в повному обсязі задовольнив клопотання прокурорів. Таким чином, в залі суду підозрюваного було взято під варту.

Він може бути звільнений з-під варти у разі, якщо за нього буде внесено заставу у розмірі 134 тис. грн.

Адвокати підозрюваного заявили, що оскаржуватимуть це рішення в Апеляційному суді Києва.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали групу осіб, які за 17 млн дол. намагались викрасти та переправити до Росії бізнесмена, який виїхав в Україну через переслідування російською владою.