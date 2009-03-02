Пинзеник: дуже важливо змінити структуру бюджету

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що Держбюджет на 2009 рік треба не змінювати, а переробити.

На цьому він наголосив в ефірі телеканалу ICTV у неділю.

“Треба переробити бюджет. Цей бюджет має мати кілька принципових вимог до нього”, - заявив В.ПИНЗЕНИК.

“Це реальність, бо від цього залежить стан економіки; він повинен мати мінімальний розмір дефіциту, або бути бездефіцитним; не можна влізати в борги, бо це тисне на валютний курс в майбутньому”, - сказав екс-міністр.

На його переконання, “дуже важливо змінити структуру бюджету”.

“Уряд має єдиний інструмент впливу, щоб втрутитись в економіку – це урядові замовлення. Сьогоднішня структура бюджету не дозволяють робити такі урядові замовлення”, - зауважив В.ПИНЗЕНИК.

Він переконаний, що “ресурси можна знайти в самому бюджеті”. За його оцінкою, в нинішньому головному фінансовому документі “дуже нераціональна структура видатків”.

“Змінити бюджет 2009 року неможливо. Зміни мають бути наслідком прийняття пакету інших законодавчих актів”, - зазначив колишній міністр фінансів.

“Три блоки питань, які потребують попереднього рішення: збалансування Пенсійного фонду, бо - це проблема на роки вже; друге – збалансований фінансовий план НАК "Нафтогаз"; третє – зміна системи соціального захисту людей”, - підкреслив В.ПИНЗЕНИК і висловив впевненість, що “це дозволить вивільнити ресурс, який може піти для того, щоб підтримати уражені сектори економіки”, зазначає “Українська правда”.