Волков дає «100%, що буде інший президент»

«Я Вам даю 100%, що буде інший президент», – заявив в ефірі Радіо Свободаголова Всеукраїнського народного конгресу, президент Інституту політичного аналізу та соціального прогнозу Олександр Волков, говорячи про вкрай послаблені позиції нинішнього Президента Віктора Ющенка.

За його словами, у Віктора Януковича шанси стати наступним Президентом України сьогодні найбільші.

Олександр Волков вважає, що Юлія Тимошенко увійде до другого туру. Але на цьому може все й закінчитись, оскільки Тимошенко має величезні проблеми з командою, вона не може сьогодні підібрати собі фахівців. «Тому дуже велике питання її перемоги у другому турі», – зазначив Волков.

Він також зауважив, що Арсеній Яценюк матиме шанси на перемогу не на найближчих президентських виборах, а через один виборчий термін.

«Що стосується Яценюка, то він набирає зараз дуже сильно, він набирає від 1% до 1,5% в місяць. Але я думаю, що він якось підійде і на цьому зупиниться. По-друге, я не думаю, що він увійде у другий тур, тому що йому треба буде все-таки шукати якусь підтримку або в Януковича, або у Тимошенко для своєї подальшої кар’єри. Через термін, я думаю, що Яценюк буде одним із головних претендентів на посаду Президента», – заявив Олександр Волков.