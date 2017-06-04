Суд виправдав обвинуваченого в сепаратизмі екс-мера Стаханова

16:17, 04 червня 2017
Політика
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Колишнього мера Стаханова Юрія Борисова затримали представники батальйону "Шахтарськ" в Бердянську в липні 2014 року. Борисова звинувачували в посяганні на територіальну цілісність України і організації угрупування "ЛНР".

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Суд виправдав екс-мера Стаханова Юрія Борисова, заарештованого в 2014 році за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

"Незважаючи на наявні докази, документи і відео - відкатали черговий договірняк", - вважає журналіст.

Він зазначив, що Борисов був одним з трьох мерів, заарештованих за сепаратизм. Зараз під вартою залишаються тільки Неля Штепа зі Слов'янська та Володимир Слєпцов з Дзержинська (Торецька).

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"Інші мери, які проводили референдум, взагалі не мають проблем із законом і продовжують займати свої посади. Виходить, що антиконституційний провели референдум, тисячі людей загинули, але ніхто не винен", - написав Казанський.

Борисова затримали представники батальйону "Шахтарськ" в Бердянську в липні 2014 року. Чиновник стверджує, що був у Бердянську у відпустці і організовував там табір для дітей з Луганська. Також він говорив, що над ним знущалися, інформує видання.

За час судового розгляду Борисов майже три роки провів у СІЗО.

Він є свідком звинувачення у справі екс-депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова. При цьому колишній мер Стаханова стверджував, що з Єфремовим особисто не знайомий, а знав його тільки як губернатора області, і йому вказівок на проведення "референдуму" 11 травня 2014 року той не давав.

Також Борисов на суді стверджував, що прокуратура змушувала його дати свідчення проти Єфремова.

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Теги: #суд#екс-мер Стаханова