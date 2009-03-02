Мороз створив нову партію

В Україні створена Партія дітей війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, рішення про її створення прийняв 1 березня засновницький з`їзд Партії дітей війни.

У роботі з`їзду взяли участь 69 делегатів. На з`їзді були затверджені статут і програма партії. Лідером Партії дітей війни був одностайно обраний Анатолій ПАЧЕВСЬКИЙ - Герой України, депутат Вінницької обласної ради, проінформували в СПУ.

Виступаючи перед делегатами з`їзду, А.ПАЧЕВСЬКИЙ сказав, що в політичної партії більше можливостей впливати на владу, ніж у громадських організацій, тому на місцях діти війни вимагають серйознішої політичної підтримки. «За свої права треба боротися, боротися ефективно, тому було прийняте рішення про створення Партії дітей війни», - сказав він.

На з`їзді також виступив лідер соціалістів Олександр МОРОЗ, який зазначив, що «ідея створення такої партії народилася в СПУ і визрівала вже давно, - це закономірно, враховуючи, що саме соціалісти були і є єдиною політичною силою, що послідовно відстоює права дітей війни». За словами О.МОРОЗА, «сьогодні багато політичних сил - БЮТ, КПУ - намагаються присвоїти собі лаври щодо захисту цієї категорії громадян». «Тому ми й створили партію, щоб сказати: «Це наша справа. І крапка», - заявив він.

О.МОРОЗ також не виключив, що СПУ і Партія дітей війни можуть створити передвиборний блок. Лідер СПУ зазначив, що членами новоствореної партії можуть стати не лише діти війни, а й усі, хто поділяє ідеї соціально справедливого суспільства.

О.МОРОЗ упевнений, що соціалісти і діти війни зможуть спільно іти на дострокові вибори, щоб змінити неефективну владу. «Змінимо прем`єра - і все буде добре. Змусимо владу зважати на дітей війни, зобов`яжемо уряд виконувати прийняті закони», - підкреслив лідер Соцпартії.

З`їзд також затвердив гасло Партії дітей війни: «Добилися прийняття закону - доб`ємося його виконання!», і логотип партії. Як логотип обрано знаменитий пам`ятник радянському воїну - визволителю, з дівчинкою на руках, що стоїть у Трептов-парку, в Берліні. Ця емблема буде і на малиновому прапорі нової партії.

Засновники впевнені, що Партія дітей війни зможе ефективніше захищати законні права цієї категорії громадян, про яких забула держава, та об`єднає людей різних політичних поглядів, підкреслили в СПУ.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Президія Всеукраїнської громадської організації „Захист дітей війни” заявила, що намір про створення партії на базі об`єднання є провокацією проти всіх дітей війни і переслідує єдину мету – розколоти громадську організацію і не дати можливості дітям війни єдиним фронтом боротися за свої права.

“На жаль, відчуваючи смак можливих дострокових виборів у Верховну Раду України, окремі партії - політичні банкроти хочуть себе реанімувати через дітей війни, в`їхавши на їх плечах до парламенту”, - йдеться в заяві.