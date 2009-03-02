Всеукраїнські збори голів профспілкових організацій: «Захист економіки хлібопекарської галузі та соціально–трудових інтересів працюючих»

3 березня об 11.00 в приміщенні актового залу Державного департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної політики (Київ, вул. Грінченка 1), відбудуться Всеукраїнські збори голів профспілкових організацій. Тема зборів: «Захист економіки хлібопекарської галузі та соціально – трудових інтересів працюючих». Організатор заходу - спільний представницький орган Всеукраїнських профспілок в АПК України.

По завершенню зборів відбудеться брифінг учасників для ЗМІ.

У зборах візьмуть участь представники профспілкових організацій з усіх регіонів України, галузевих організацій. Також на збори запрошені прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, Міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, Міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

Зокрема, на зборах будуть обговорюватися питання: необхідності прийняття Закону №3560 та забезпечення рефінансування банківських кредитів хлібопекарних підприємств; відміни адміністративного регулювання; впровадження кредитування хлібопекарських підприємств шляхом надання відстрочки платежів на зерно та борошно з Агарного фонду; введення механізму залишання НДС у розпорядженні підприємств.

Виконання цих вимог дозволить покращити економічний стан підприємств та створить умови для фінансування Колективних договорів, своєчасної виплати заробітної плати та встановлення гарантованої мінімальної заробітної плати згідно норм Генеральної угоди.

Учасники зборів планують заслухати пропозиції щодо подальших дій захисту 100 тисяч працюючих в хлібопекарській галузі та прийняти відповідні рішення.

Акредитація є обов’язковою і відбувається до 2 березня, 14.00, за телефоном: (044) 494-00-50.