Тимошенко хоче втричі урізати зарплату високим чинам

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює скорочення втричі зарплати для високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною ініціативою Ю.ТИМОШЕНКО виступила сьогодні на нараді з питань виплати заробітної плати на державних підприємствах.

«Разом з Верховною Радою, з більшістю, разом з головою Верховної Ради ми вийдемо з ініціативою, щоб прийняти таку постанову - втричі зменшити високопосадовцям заробітну плату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також, за її словами, фракція БЮТ у парламенті наполягатиме на включенні до порядку денного пленарних засідань питання щодо скасування пільг для депутатів. «Терміново, невідкладно, буквально завтра, наша фракція буде наполягати на скасуванні пільг для депутатів», - додала вона.

Прем’єр-міністр наголосила, що у випадку відмови включити це питання до порядку денного фракція БЮТ блокуватиме трибуну ВР. «Наша фракція десятки разів примушувала ставити на голосування це питання в залі ВР, але, на жаль, крім нашої фракції і декількох депутатів з інших фракцій, ніхто не голосує. Зараз ми будемо кожен день вимагати ставити питання про скасування пільг для народних депутатів, і якщо не буде набирати голосів, ми будемо доводити до кожної людини, депутати якої фракції не голосують за повне скасування пільг, і тоді на наступний день будемо блокувати трибуну і знову вимагати скасування пільг для депутатів», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що державний бюджет не має можливостей обслуговувати «мільйонних пільг для бідних депутатів».