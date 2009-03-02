Відкриття п'ятої міжнародної спеціалізованої виставки «Мотобайк009»

4 березня о 12.00 в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський проспект, 15, третій павільйон) відбудеться церемонія офіційного відкриття п`ятої міжнародної спеціалізованої виставки мототехніки та аксесуарів «Мотобайк009».

Один із головних мотофорумів країни - «Мотобайк009» проходитиме з 4 по 7 березня.

У програмі виставки заплановані спеціалізовані конференції, ділові зустрічі, презентації новітніх конструкторських та дизайнерських розробок. Відвідувачі виставки можуть стати безпосередніми учасниками тест-драйвів.

У рамках виставки відбудуться виступи спеціально запрошених каскадерів із Великобританії - Extreme Globe Riders show.

Також заплановано стантрайдінг, майстерність в якому продемонструють спортсмени з Прибалтики.

У експозиції виставки будуть представлені стенди близько 100 учасників із України, Італії, Угорщини, Білорусі, Російської Федерації та Китаю.

Зокрема, будуть представлені найсучасніші досягнення провідних світових виробників мототехніки - Ямаха, Дукаті, Апрілія, Кавасакі, КТМ та інш.

У 2009 році територія експозиції виставки складе близько 6 тис. кв. м.

Організатори - компанії International Exhibition Group Ukraine (IEG Ukraine) і «Мотоекспо».

4-6 березня виставка працюватиме з 12.00 до 19.00. У останній день роботи виставки - 7 березня - до 18.00.

Вхід на виставку за спеціальними запрошеннями або за квитками (ціна 20 грн.).

Контактні телефони: (044) 245-74-16, (044) 245-74-19.

Моб. тел. 8- 066-405-30-28.