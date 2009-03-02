Ющенко сподівається, що лист до Вашингтона полетить вже завтра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що вже завтра Україна направить до Міжнародного валютного фонду лист про наміри щодо подальшої співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

Вона нагадала, що відповідно до попередніх домовленостей, сьогодні відбудеться чергова зустріч з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, на цьому засіданні учасники продовжать обговорення єдиної української позиції на переговорах з МВФ.

«Президент України розраховує, що ті невеликі розбіжності, які залишились після обговорення в п’ятницю, будуть узгоджені, і вже у вівторок лист про наміри української сторони буде направлено до Вашингтона», - сказала І.ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що сьогодні на зустрічі будуть також обговорюватись підсумки роботи робочої групи, яка працювала над проектом спільного листа керівництва України до МВФ. «Документом, що має демонструвати спільну політичну волю всіх гілок влади, реальний план дій щодо забезпечення реалізації конкретних економічних питань», - сказала вона.

За її словами, Президент неодноразово наголошував, що налаштований якнайшвидше підписати лист до МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Президент України, прем`єр-міністр і голова ВР домовилися до понеділка, 2 березня, підготувати спільний лист до МВФ.

Згідно з домовленістю, спільний документ, який сформує єдину політичну волю і конкретні кроки з подолання економічної кризи, має бути вже сьогодні, 2 березня, узгоджений і парафований.

Разом з тим сьогодні, 2 березня, голова ВР Володимир ЛИТВИН заявив, що може підписати звернення до МВФ щодо співпраці тільки після рішення українського парламенту.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш 16-мільярдного кредиту, навіть за відчутно більшого дефіциту держбюджету. Але Україна має отримати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.