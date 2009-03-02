Литвин має надію, що Тимошенко його зрозуміє, а якщо ні - прапор в руки

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не допустить, щоб хтось керував парламентом, поки він його очолює.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо блокування фракцією БЮТ роботи парламенту в разі, якщо завтра депутати не будуть розглядати питання скасування депутатських пільг, В.ЛИТВИН сказав: «Поки я голова Верховної ради України, ніхто не буде керувати Верховною Радою».

Він наголосив, що у випадку, «якщо сама коаліція буде блокувати коаліцію, то коаліції завтра не буде».

За словами голови ВР, зараз у парламенті «склалась рівновага і ми виходимо на співпрацю», а «якщо буде бажання цей крихкий мир зруйнувати – прапор в руки, але треба думати, що буде на виході, що буде в сухому залишку».

Як сказав В.ЛИТВИН, з Ю.ТИМОШЕНКО в нього була розмова з даного приводу, і він запропонував «спокійно розібратися» і менше на цю тему говорити.

Він зазначив, що сьогодні справді є актуальним питання високих зарплат політиків та вищих державних посадовців, враховуючи низькі зарплати та пенсії у звичайних людей. Тому, за словами В.ЛИТВИНА, він запропонував вивчити це питання і ухвалити рішення «на цей рік».

Водночас голова ВР наголосив, що це необхідно робити «без змагання, хто перший добіжить і хто голосніше скаже з цього приводу». «Нам треба припинити це намагання сподобатись», - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, якби влада працювала адекватно, тоді б люди «з таким величезним справедливим роздратуванням не реагували на те все, що відбувається нагорі».