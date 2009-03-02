Інститут Горшеніна оголосить результати всеукраїнського телефонного опитування «Пульс кризи»
4 березня (середа) 2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція
П’ЯТА ХВИЛЯ ОПИТУВАННЯ «ПУЛЬС КРИЗИ»,
на якій будуть оголошені результати всеукраїнського телефонного опитування «Пульс кризи», проведеного Інститутом Горшеніна з 24 по 28 лютого 2009 року.
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесено питання:
— Як змінився рівень життя українців впродовж останнього місяця?
— Скільки жителів України готові вийти на вулицю з протестом проти зниження рівня життя в державі?
— Скільки українців вже втратили роботу під час кризи?
— Які ще наслідки кризи відчувають наші співвітчизники?
Учасники прес-конференції:
- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;
- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування, кервіник Call-центру.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.
Контакт для ЗМІ: Олена Дяченко 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.