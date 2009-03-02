Інститут Горшеніна оголосить результати всеукраїнського телефонного опитування «Пульс кризи»

4 березня (середа) 2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

П’ЯТА ХВИЛЯ ОПИТУВАННЯ «ПУЛЬС КРИЗИ»,

на якій будуть оголошені результати всеукраїнського телефонного опитування «Пульс кризи», проведеного Інститутом Горшеніна з 24 по 28 лютого 2009 року.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесено питання:

— Як змінився рівень життя українців впродовж останнього місяця?

— Скільки жителів України готові вийти на вулицю з протестом проти зниження рівня життя в державі?

— Скільки українців вже втратили роботу під час кризи?

— Які ще наслідки кризи відчувають наші співвітчизники?

Учасники прес-конференції:

- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування, кервіник Call-центру.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

Контакт для ЗМІ: Олена Дяченко 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.