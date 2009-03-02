Інститут Горшеніна оголосить результати всеукраїнського телефонного опитування «Пульс кризи»

14:54, 02 березня 2009
Політика
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4  березня (середа)  2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

П’ЯТА ХВИЛЯ ОПИТУВАННЯ «ПУЛЬС КРИЗИ»,

на якій будуть  оголошені результати  всеукраїнського телефонного опитування «Пульс кризи», проведеного Інститутом Горшеніна з 24 по 28 лютого 2009 року.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесено питання:

— Як змінився  рівень життя українців впродовж останнього місяця?

— Скільки жителів України  готові вийти на вулицю з протестом проти зниження рівня життя в державі?

—  Скільки українців вже втратили роботу під час кризи?

— Які ще наслідки кризи відчувають наші співвітчизники?

Учасники прес-конференції:

- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування, кервіник Call-центру.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

Контакт для ЗМІ:  Олена Дяченко 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. 

 

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